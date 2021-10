Čtyřdenní svátek sklářů se koná každé tři roky, letošní ročník proběhl na přelomu září a října. Do práce ve sklárnách a ateliérech se v zapojilo 46 umělců z Česka a dalších 13 zemí. Ale zdaleka se IGS neúčastní jen skláři, mezi zvanými jsou pravidelně i designeři, malíři, sochaři, architekti, osobnosti z oblasti šperkařství a módy, street artu i popkultury, představují se studenti uměleckých oborů a jejich pedagogové.

Poprvé sympozium přivítali třeba profesionálního airbrushera. Mezi největší lákadla letos patřila účast američana Johna Dextera, art direktora celé řady hollywoodských trháků od Big Lebowski až po Piráty z Karibiku, nebo jednoho z nejlepších uměleckých sklářů současnosti Martina Janeckého.

Sklářské muzeum v Novém Boru bude díla vzniklá během sympozia vystavovat do konce ledna 2022. Poté se výstava přestěhuje do Severočeského muzea v Liberci a následně do Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Tradici Mezinárodního sklářského sympozia položila novoborská sklárna Crystalex. Ta v roce 1982 poprvé pozvala do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence místních sklářů zrealizovali své nápady. V tříletých intervalech se v Novém Boru scházejí čeští a zahraniční špičkoví sklářští výtvarníci doposud. Před zraky odborné i laické veřejnosti společně se sklářskými řemeslníky předvádějí své umění.

V průběhu let zavítaly na sympozia stovky umělců a řada z nich se opakovaně vrací. Mezinárodní sklářské sympozium se stalo světovým unikátem, prestižní záležitostí, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností práce se sklem. Pořadatelství se od roku 2009 ujalo město Nový Bor. To si jako hlavní pořadatel od setkání výtvarníků z celého světa slibuje, že bude pro celý svět signálem, že Nový Bor je místem, kde sklářská výroba a umění jsou stále živým, vůdčím a originálním fenoménem.

M. Černá, Nový Bor