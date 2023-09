Tradiční první zářijový víkend se na motocyklové trati v Dymokurech opravdu povedl. Počasí bylo nádherné a letošní jedenáctý obnovený ročník a celkově šestadvacátý se zařadil mezi opravdu úžasné. Na trati se odjelo celkem 10 závodů ve 22 kubaturách.

Ze závodů silničních motocyklů Dymokurský okruh | Foto: FB Dymokurský okruh

Poprvé v historii okruhu se pod bájnou hranici jedné minuty dostal již při sobotních trénincích německý jezdec David Datzer, což slibovalo výborné časy i v nedělních závodech.

David Datzer stanovil rekord tratě při nedělním závodě v kubatuře nad 600 ccm, a to 59,46 sekundy, což znamená průměrnou rychlost přes 190 km/hod. Ve stejném závodě se pod jednu minutu dostal také druhý v pořadí, český jezdec Michal Prášek, a to sice časem 59,94 sekundy.

Zdroj: Youtube

Startovní rošty zaplnilo více jak 200 jezdců a fanoušci motocyklového sportu mohli sledovat nádherné tréninky i závody za slunečného počasí, s minimem pádů na nejrychlejší roadracingové trati v České republice. Dymokury si našly pevné místo v motocyklovém kalendáři.

Přehledná trať, dokonalý povrch, bezpečná trať, skvělá organizace – to je tradiční klíč, který na závodní okruh do Dymokur láká opravdu špičkové jezdce z celé Evropy. Ve startovním poli bylo vidět i několik děvčat, některé z nich jsou už maminkami.

Velké poděkování patří všem závodníkům, protože postavit se na trať znamená opravdu hodně odvahy. Letos přijeli zástupci Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Velké Británie i Nizozemska. Někteří dokonce jeli i několik kubatur za sebou.

Zdroj: Youtube

V depu panovala opravdu přátelská atmosféra, v Dymokurech si každý najde to svoje, ať už díky unikátním klasikům či superrychlým motocyklům. Okolo strojů pobíhalo i mnoho malých dětí, kteří ještě neuměly pořádně chodit, ale už chtěly sedět na „mašině“. Motocyklový sport má tedy určitě své pokračovatele, což bylo patrné i v obměně jmen ve startovních listinách.

Samozřejmě závody by nebylo možno uspořádat bez sponzorů, poděkování patří majitelům okolních pozemků, marshalům, záchranářům dohlížejícím na bezpečnost, obcím Dymokury, Činěves, Velenice, městu Městec Králové i brigádníkům. Těch se sešlo několik desítek.

Speciální poděkování zamířilo AMK Městec Králové, Road racing clubu Dvůr Králové v čele s ředitelem závodu Petrem Civínem a dcerou Bárou, kteří se svými členy pomohli k perfektní přípravě a bezproblémovému průběhu závodu.

Zdroj: Youtube

Osobní poděkování patří Antonínu Malaníkovi z Městce Králové, který je viceprezidentem okruhu a zároveň se nejvíce postaral o znovuobnovení motocyklového klání v Dymokurech. Vždyť ze „zelené louky“ vyroste během týdne okruh se zázemím, který se opět po závodech vrátí do původního stavu.

A závěrečné poděkování si vysloužili Martin Ollé a Tomáš Polák. Ti se svým týmem velkou měrou pomohli k bezproblémové přípravě i průběhu závodů.

Dymokurský okruh 2023 - jak to dopadlo?



Hned při prvních závodech Oldtimer byly vidět stroje ČZ, Morbidelli, Rotax, Ahra a další, které dosahují na dymokurské trati průměrné rychlosti až 142 km/h.



V závodě 125 SP se na druhém místě umístil závodník Michal Vecko na Aprilii, závodící pod AMK Městec Králové. Na stroji Aprilia na pěkném 15. místě dojel dymokurský jezdec Aleš Kralevič.



V závodě Klasik 350+500+750ccm vyhrál britský jezdec Peers-Jones, na 11.místě dojel dymokurský Dalibor Vraný.



V závodě Twin vyhrál Marek Červený. Jezdec AMK Městec Králové Luboš Koňák dojel na pěkném šestém místě, jezdec stejného klubu David Kužela po kolizi ve druhém kole závod nedokončil.



Oblíbené silné kubatury do 600 ccm ovládl suverénně rovněž Marek Červený. Loňský vítěz Matěj Vít z důvodu zranění do závodu nenastoupil, ale vše sledoval z tribuny. Královeměstecký Roman Skoupý dokončil závod na pěkném 10. místě.



V nejsilnější kubatuře nad 600 ccm vyhrál již zmiňovaný David Datzer z Německa, který prolétl trať průměrnou rychlostí převyšující 190 km/hod, na krásném pátém místě skončil jezdec AMK Městec Králové Luboš Koňák.



Celkové výsledky jsou k nahlédnutí ZDE.