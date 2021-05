Vydali jsme se na jednu z mnoha lokalit v regionu, které se objevily ve filmu – Panská skála u Kamenického Šenova. Čedičový útvar má své kouzlo na jaře i pod sněhem.

Panská skála u Kamenického Šenova. | Foto: Veronika Nováková

Zanedlouho to bude 70 let, co měla premiéru pohádka Pyšná princezna. Dodnes je tato legendární pohádka nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech. Vznikala na mnoha krásných místech naší země, včetně Českolipska. Přestože se přírodní památka Panská skála u Kamenického Šenova ve snímku vlastně jen mihne…