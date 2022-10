Dřív byla jedním z nejživějších míst ve vsi. Opuštěná sýpka teď mizí v zapomnění

Původ hradu ležícího na Jičínsku se datuje do 14. století, kdy si Beneš z Vartemberka nechal na skalním ostrohu uprostřed tří údolí vybudovat malou dřevěnou tvrz s obrannou kamennou věží.

Legenda praví, že hrad dostal jméno Kost v dobách, kdy jej obléhal Jan Žižka a po neúspěšném dobývání hradu prohlásil, že je pevný jako kost. Pravdou ale je, že zakladatel hradu se do zakládací listiny podepsal latinským přízviskem Benesius de Costy, což Češi při čtení zkomolili a přejmenovali ho na Beneše z Kosti.

Několikaletá rekonstrukce

Po sametové revoluci hrad zrestituovala rodina Kinský dal Borgo. V roce 2021 skončila rozsáhlá několikaletá rekonstrukce hradu, během níž byl areál odvodněn, došlo ke stabilizaci zdí a podloží a byly opraveny hradby. Cena rekonstrukce přesáhla 100 milionů Kč. Veřejnosti se památka po opravách otevřela letos na jaře. Do konce října je Kost otevřená od středy do neděle od 10 do 16 hodin.

