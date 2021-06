Roli samotného vládce pekel tehdy režisér Zdeněk Troška svěřil několikanásobnému českému slavíkovi Karlu Gottovi. Když se o natáčení dozvěděly jeho fanynky, a to i ty z Německa, jezdily na místo plné autobusy, a štáb musel dokonce požádat o spolupráci místní policii.

Scény v pekelné sluji se natáčely v noci. „V Kočově to bylo osm nočních za sebou, navíc pršelo a byla zima, tak to není nic příjemného. Navíc nemám rád noční scény, jsem denní tvor,“ řekl již dříve režisér Deníku. Dodal, že práce to byla namáhavá, ale krásná.

Zřícenina barokního kostela v Kočově je vskutku magické místo. Režiséra zaujalo náhodou, když si prohlížel turistický časopis. Natáčení tu dnes připomíná nejen červená barva v interiéru, ale i pamětní destička. Návštěvníci tu však musí být opatrní, není doporučeno vstupovat dovnitř, neboť to může být životu nebezpečné. Stavba je pravděpodobně odsouzena k zániku.

Místo leží na zeleně značené turistické trase, pohodlně se sem dostanete též na kole, konkrétně po cyklostezce č. 2203.

Jan Havlík