V sobotu 4. září se obec Slup na Znojemsku proměnila v jednu velikou pekárnu. Konaly se zde totiž tradiční Slavnosti chleba. Za Vodním mlýnem byla v neustálém provozu polní vojenská pekárna a u ní davy čekajících návštěvníků. Pekaři měli plné ruce práce, aby zájemce o vyjímečný chleba uspokojili. Ale ve Slupi to nebylo jenom o chlebu. Děkujeme Stanislavu Nováčkovi za pěkný příspěvek a fotky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.