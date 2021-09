Když za mnou přišla kreativní lukavecká žena Marie Nosková, abych do připravované výstavy Byšičky v obrazech vyfotila několik snímků z Erbenovy balady Svatební košile, vlažně jsem souhlasila. Netušila jsem, jak obtížný úkol si na sebe beru, kolik práce to zabere a jaké humorné situace zažijeme.

Výstava Byšičky v obrazech se bude konat od 19. září do 5. října 2021. Shlédnout obrazy a artefakty vztahující se k Byšičkám bude možné ve výpůjčním čase místní knihovny, tj. každé úterý od 15.30 do 17.00 hod. a každou neděli od 15.00 do 17.00 hodin. K vidění budou historické i současné předměty, které s Byšičkami souvisí, jako jsou obrazy, kresby, fotografie a další předměty, např. více než 200 kamínků s motivy Byšiček malovaných pro tuto příležitost obyvateli Lukavce.

Jako součást výstavy vzniká video složené z 21 fotografií na motivy Svatební košile. K jejímu sepsání prý inspirovaly Erbena, rodáka z nedalekého Miletína, právě Byšičky. Video doplňuje poutavá píseň O vojně od skupiny Huménečko. Fotografie budou k vidění také v tištěné podobě.

Celý projekt Svatební košile vznikal během srpna. Některé záběry jsme měli naplánované, jiné se tvořily průběžně. Například skupinu Huménečko jsme neznali. Velká náhoda byla, že jsme v srpnu v Jičíně navštívili koncert Čechomoru, kde tato skupina vystupovala jako předkapela. Monika Faltová, předsedkyně kulturní komise v Lukavci, je okamžitě oslovila a získala jejich souhlas s použitím skladby O vojně.

První snímky jsme fotografovali v interiéru malé světničky jedné staré lukavecké roubenky. Místnůstka byla tak malá, že se tam nevešlo fotografické světlo a já s fotoaparátem balancovala na rozloženém opěradle gauče. Ale fotografie se snad zdařily. Jen hodiny nás neposlouchaly a nikdo si nevšiml, že velká ručička, která původně ukazovala přesně 11 hodin („…když jedenáctá odbila, lampa ještě svítila…“), se při zavěšování posunula dozadu.

Aktivní Lukaváci fotili záběry z Erbenovy Svatební košile v márnici v Lázních Bělohrad.Zdroj: Zdena Zuzana BednářováExteriéry byly po pečlivé úvaze vybrány v okolí Lukavce. Tvořila je Umrlčí cesta, kopec pod Byšičkami, márnice v Lázních Bělohrad, hřbitov na Byšičkách a pozemek jedné obyvatelky Lukavce. A právě v márnici jsme zažili situaci, která zprvu nebyla milá.

Namaskovaní umrlci v bílých prostěradlech se rozložili kolem márnice a tvářili se hrůzostrašně. Než jsem stihla zmáčknout spoušť, přiběhl rozzlobený pán, který se představil jako Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohrad. Zprvu jsme se zalekli, vždyť přece pan farář o všem ví, vpustil nás do prostor márnice a my úzkostně dbali na zachování piety místa. Ale pan starosta přísně hájil zájmy občanů, kteří mu telefonovali, že se na hřbitově potulují strašidla. Situaci jsme mu vysvětlili, pozvali ho na vernisáž výstavy a nakonec jsme se rozešli přátelsky. A já si vážím toho, že ještě existují starostové, kteří se opravdu starají o pořádek a blaho svých občanů. Paradoxem je, že ta strašidla se nakonec do výsledných fotografií vůbec nedostala.

Jsem moc ráda, že jsem na projekt kývla. Odvedli jsme co nejlepší práci a že výsledek není dokonalý, nevadí. Je náš! Někdy je důležitější cesta, kterou jdeme, než konečný cíl. A nás ta cesta ke společnému ztvárnění Svatební košile spojila. Doufáme, že návštěvníkům výstavy se bude naše dílko líbit.

Předsedkyně kulturní komise Faltová dodává: „Jsem vděčná za aktivitu, kterou lukavečtí vyvinuli, vážím si jejich nadšení a všechny vás srdečně zvu do Lukavce na výstavu.“

Zdena Zuzana Bednářová