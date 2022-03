Anketa Zlatý Volant je nejstarší českou motoristickou anketou a existuje již od roku 1976. Trofej v rámci ankety v minulosti již převzali slavní jezdci jako Michael Schumacher, Mika Hakkinen, David Coulthard a mnozí další.

Letos cenu Světová osobnost motoristického sportu převezme dvojnásobný mistr světa F1 (1972 a 1974) a vítěz z Indy 500 (1989 a 1993) brazilský jezdec Emerson Fittipaldi.

Další ikonou, která svou účastí ozdobí slavnostní večer, bude legendární slovenský motocyklový závodník Peter Baláž, který je desetinásobným mistrem Československa. Cenu in memoriam obdrží Karel Loprais, se kterým jsme se museli rozloučit na sklonku minulého roku.



O českém vítězi 45. ročníku Zlatého volantu rozhodne společné hlasování veřejnosti a odborné poroty. Hlasy od veřejnosti budou mít váhu 50 % a zbývajících 50 % bude mít ve svých rukou odborná porota. Fanoušci motorsportu z řad široké veřejnosti se mohou do hlasování zapojit prostřednictvím online formuláře na webu www.zlatyvolant.cz, kde bude probíhá už jen do 27. února. Pro vylosované hlasující z řad veřejnosti věnovala společnost Autodrom Most VIP vstupenky na mistrovství světa superbiků, které se na mosteckém okruhu pojede 29. – 31. července, a vstupenky na jubilejní 30. ročník Czech Truck Prix, který se bude konat 2. – 4. září.



Součástí hlasování je i anketa Zlatá řídítka o nejlepšího motocyklového závodníka, Talent roku a Zlaté oko, která odmění nejlepší motoristický snímek letošního roku. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na ženy a nejlepší závodnice opět získá Cenu Elišky Junkové.



Jména nejlepších jezdců za rok 2021 pak budou oznámena během slavnostního galavečera, který se uskuteční 17. března v prostorách Autoklubu ČR, který je pravidelným čestným partnerem prestižní ankety.



Radek Laube – Autodrom Most