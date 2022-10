Ve světě Christiana Hougheho znají díky technicky precizní fotografii zaměřující se na vztah mezi člověkem a přírodou. V jeho práci se opakují motivy lidského ega, konzumní společnosti, identity a posledních zbytků naší nedotčené přírody. Vystavoval v galeriích a muzeích v rodném Norsku a také v USA, Anglii, Francii, Švédsku a Číně. Do Česka zavítá vůbec poprvé, a to s výstavou Temple of Light, která kombinuje jeho dva poslední fotografické cykly.