Kapela Melodica z Bíliny si na nové album Rockový srdce pozvala hosta vskutku hvězdného. Patrik Bartko je kytaristou v kapele Marka Ztraceného, se kterým hrál v roce 2019 také ve vyprodané O2 Aréně.

| Foto: Archiv kapely Melodica

Kapele nahrál kytarové party do písně Soumrak a také si brzy zahraje v připravovaném videoklipu. Melodica vypustila z nadcházejícího alba již 2 písně, ke kterým natočila videoklipy. Píseň Válka, kde si hlavní role zahráli Vondráčková, Gránský, Šimůnek a Svět se řítí do záhuby s Miss Czech Republic 2020 Karolínou Kopíncovou. Album by mělo vyjít v letních měsících. Melodica děkuje svým sponzorům, kteří kapelu podporují i v této nelehké době. Manažerem kapely je známý herec a moderátor Miroslav Šimůnek.