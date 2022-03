Ples se měl původně konat už v prosinci, kvůli covidu se přesunul až na letošní jaro. Pořadatelské Městské kulturní středisko Holešov těší, že se akci podařilo zorganizovat a že se plesy aspoň v této podobě vrátily do zámeckých sálů.

Dlouhé bílé šaty jsou pro holešovský zámek u příležitosti tanečních plesů studentů druhých ročníků symbolické. Ve všech městem tomu tak není, ale v Holešově se tato tradice dodržuje už léta. Taneční plesy jsou proto nádhernou přehlídkou nejen toho, co se děti naučily, ale také překrásných dámských rób.

OBRAZEM: Děsivý pohled. V opuštěném zdravotním středisku už nikoho neošetří

Studenti nastoupí do Velkého sálu v úvodní koloně, slečny předají mladíkům stužky se vzkazem a mladíci slečnám květinu, zatančí polku, valčík a waltz a poté vyzvou k tanci rodiče. Nasleduje série tanců, ve které dívky tančí s tatínky a poté série tanců chlapců tančících s maminkami.

Tradičně patří k těmto plesům také ukázka profesionálních tanečníků, a to ve dvou vstupech.

Ples policejní školy byl prvním v pořadí a 8. dubna bude následovat stejný ples, ale pro studenty gymnázia a dalších škol v okolí. Mladých lidí, kteří se do zámeckých tanečních hlásí je totiž vždy tolik, že jsou rozděleni do dvou skupin, aby se do Velkého sálu vešli. K tanci i poslechu bude i v případě dubnového plesu hrát skupina Quatro.

Dana Podhajská