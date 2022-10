OBRAZEM: Křehké sklo i nádherné látky. Návrhářka Jiřina Tauchmanová umí se vším

Známá módní návrhářka Jiřina Tauchmanová, je se svými modely již mnoho let nedílnou součástí společenských akcí, televizních show, módních přehlídek a obléká pracovně i soukromě spoustu slavných osobností. S promyšleností detailů, doplněné originálními šperky, jsou vytvořené modely vhodné do nejvyšší společnosti. Již mnoho let patří mezi uznávané české návrhářky. Tvoří módní design způsobem Haute couture.

Exkluzivní společenské šaty, originální autorský potisk s fragmenty fotek vesmíru z Hubbleova teleskopu. | Foto: Petra Glosová

Módní tvorbě se věnuje od útlého mládí a bere ji jako svoje životní poslání. Získala mnoho ocenění u nás i v Evropě. Ovšem nebyla by to ona, aby usnula na módních vavřínech. Snad to byly skleněné šperky, které ji přivedly na myšlenku vytvářet něco s trvalou hodnotou. Proto se začala věnovat tvorbě uměleckého skla. Sklo jí fascinovalo od začátku, jako nádherný a stále živý materiál. Ale aby mohla začít tvořit, bylo nutné si nejprve osvojit spoustu odborných znalostí. Navštěvovala semináře, na kterých se učila technologii lehání a řezání skla, výroby forem. Ať to bylo chování skla při tavení, barvení a mnoho dalšího, včetně ovládání pece. Vše zvládla, protože výzvy jí dodávají energii pro práci. Nejžádanější model vznikl přešitím svatebních šatů, říká módní návrhářka Sklo je jedinečný materiál, a proto je každý kus originál a nikdy nevzniknou dva stejné. A to je na tom to exkluzivní a výjimečné. Pro zdokonalení a zušlechtění používá i drahé kovy, jako zlato a platina. Všechno dělá s maximálním nasazením a vášní, sobě vlastní. Pravidelně začala svá díla vystavovat na projektech jako Křehká Krása v Jablonci nad Nisou nebo Křišťálový trh v Liberci, kde budí zaslouženou pozornost. Vystavuje i v mnoha prodejních uměleckých galeriích a expanduje do zahraničí. Její výrobky dodávají každému interiéru jedinečnost. A nejen interiéru. Jiřina Tauchmanová se zabývá i tvořením trofejí. Například Sportovec regionu pro Deník, anebo ocenění krásy, pro Miss Princess of the world. Pro veřejnost byly nyní spuštěny nové webové stránky, kde se může každý inspirovat a i zakoupit originální výrobky a módu. Autor: Petra Glosová