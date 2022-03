O kus dál pobývá početná rodinka takinů čínských, jejichž stádo se letos téměř zdvojnásobilo. Během dvou týdnů tu přišla na svět čtyři mláďata těchto zlatých sudokopytníků. Takinům se v Liberci daří, díky pravidelným odchovům jsou potomci libereckých takinů k vidění i v šestnácti dalších evropských zoo, ale například i v Batu Secret Zoo v Indonésii nebo v zoologické zahradě San Diego v USA.

Školáci pro Ukrajinu. Žáci z Jablonného chystají dobročinný bazar

Když budete mít štěstí, zahlédnete i opičí miminko, a to v dolní části zahrady ve výběhu paviánů. Nezklame ani zastávka u lachtanů a hodně oblíbených surikat. Přestože některá zvířata jsou ještě na svých zimovištích, třeba lemuři nebo tučňáci, má liberecká Zoo co nabídnout. A to nejen ikonického bílého tygra. Novinkou jsou třeba žabky listovnice pestré, které návštěvníci najdou za vstupem do pavilonu tropů.

Zoo Liberec byla založena v roce 1904 a je tak nejstarší zahradou svého druhu v České republice. Na ploše 14 hektarů tu můžete obdivovat na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů. Mezi nejzajímavější chované druhy patří takin čínský, pavián pláštíkový, lev berberský, panda červená nebo sob lesní. Jen v Liberci uvidíte i čtyři největší druhy evropských sov a unikátní kolekci dravých ptáků.

Veronika Nováková