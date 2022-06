Kdo se zajímá o historii II. sv. války a válečné letectvo ví, že se 11. září 1944 nad Krušnými horami odehrála jedna z největších leteckých bitev. Střetla se zde formace čtyřmotorových bombardérů B - 17G Flying Fortress od 100. bombardovací skupiny, přezdívaná prp své obrovské ztráty „The Bloody Hundredth – Krvavá stovka“, doprovázená stíhačkami P-51 Mustang od 55. a 339. stíhací skupiny 8. USAAF s formací německých záchytných stíhačů Me 109 a FW 190 od II.(Sturm) a III. Gruppe Jagdgeschwader 4.

V prostoru Oberwiesenthal – Kovářská, dříve Schmiedeberg, tedy v blízkosti dnešní česko – německé hranice bylo ten den sraženo z oblohy po prudkých soubojích více než padesát letadel. Jeden z amerických bombardérů se dokonce zřítil na střechu zdejší školy. Zahynulo na osm desítek letců. A právě jejich osudy, ale i těch, kteří měli více štěstí a tento krvavý střet a II. světovou válku přežili, expozice představuje. Zájemci ji najdou v ulici A. E. Trommera v městysu Kovářská na Chomutovsku.

V několika místnostech je množství artefaktů, dokumentů, fotografií a modelů konkrétní strojů, účastníků střetnutí. To, co se zde podařilo kolem samotné bitvy i dalšího leteckého dění nad regionem nashromáždit, to se poměrně těžko popisuje. To se musí zkrátka vidět. Muzeum má otevřeno o sobotách a nedělích vždy od 14 do 18 hodin.

Lucie Králíková