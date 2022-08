FOTO: Před 24 lety měla v Mostě světovou premiéru dvousedadlová F1

Byla to velká sláva a jedinečná možnost vidět světové hvězdy na vlastní oči. Čtvrtek 20. srpna před 24 lety se zapsal nejen do historie našeho motoristického sportu, ale také do historie města Mostu. Ten den se totiž ve městě pod hradem Hněvínem uskutečnilo něco, co Most ani Česká republika dosud nezažily. Na zdejším okruhu se představil v té době nejúspěšnější tým seriálu Formule 1 West McLaren Mercedes. Prohlédněte si vzpomínkovou fotogalerii.

Před 24 lety, 20. srpna 1998, měla v Mostě světovou premiéru dvousedadlová F1. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš