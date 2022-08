Na Ještěd bylo nejlépe se dopravit lanovkou, kterou vidíte ve videu. Jsou tací, co strmý kopec vyšlápnou po svých. Nejlépe podél stožáru lanovky. Po havárii v roce 2021 lanovka nefunguje, tak se musí jít pěšky, nebo tam dojet za 250 Kč parkovného autem. Je to 1012 metrů vysoký kopec… ne každý je zdatný turista. Dá se také vyjet na hřeben lanovkou, a pak jít hřebenovou tůrou 2500 metrů pěšky na Ještěd. No, vyberte si. Ale návštěva Ještědu přinese krásné pohledy do všech stran. Pro ty, kterým ani jedna varianta cesty nevyhovuje, jsou tady fotografie.