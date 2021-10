„Search and Rescue 2021 – Špindl Challenge je součinnostní cvičení složek Integrovaného Záchranného Systému a dobrovolných organizací, určené pro psovody záchranných psů, zabývající se vyhledáváním pohřešovaných osob a poskytováním první pomoci,“ vysvětluje Václav Černý, velitel České hasičské jednoty Hasičského sboru Příbram. Akce nebyla koncipována jako soutěž a nebyla zaměřena pouze na zkušené psovody a psy. Na své si tak přišli i méně zkušení účastníci a všichni měli možnost si odnést nové zkušenosti ze spolupráce jednotlivých organizací a složek. Získali cenné informace a také kontakty pro svůj další rozvoj. Cílem je jednoduše procvičit jak schopnosti psovoda a psa, tak vylepšit spolupráci v týmu a s dalšími složkami IZS.

Nezbytnou úlohu hrála Horská služba Špindlerův mlýn, která poskytla záchranné vozy, psovody a hlavně cennou odbornou zpětnou vazbu všem účastníkům. Další podpora byla poskytnuta Policií ČR Krajským ředitelstvím Královehradeckého kraje v podobě štábního vozidla a Českou hasičskou jednotou, Hasičský sbor Příbram, Hasičský Sbor města Špindlerův Mlýn, kteří rozváželi a sváželi „zachráněné figuranty“. Akce byla podpořena Skiareálem Špindlerův mlýn v podobě poskytnutí prostorů včetně dojezdové části sjezdovek a části areálu pro umístění realizačního týmu, velitelského stanu a parkování vozů i se psy. KRNAP poskytl součinnost v podobě výjimky pro volný pohyb osob a psů v předem určených terénech a v neposlední řadě záchranáři Vodní záchranné služby Plzeň, jejíž členové maskovali pro zvýšení realističnosti akce některé figuranty a prováděli resuscitační školení.

Akce měla čtyři hlavní části, kde byly využity jak prostory sjezdovek, tak přilehlých lesů. V sobotu ráno se psovodi rozlosovali do individuálních týmů. Ty se v následujících cca 30 hodinách střídaly na všech čtyřech stanovištích, s krátkou přestávkou mezi 2:30-8:00. Z důvodu realističnosti namaskovaných zranění a pohybu záchranářů v oblasti, byla akce oznámena na operační střediska všech složek IZS. Pro svolávání psovodů záchranářů na jednotlivé zásahy byla využívána aplikace Fireport i aplikace Záchranka pro oznámení nálezů „zraněných“ osob v terénu.

Po celou dobu na účastníky akce dohlížela skupina komisařů a organizátorů z řad hasičů, Horské služby a Vodní záchranné služby.

NĚCO MÁLO O HISTORII TÉTO AKCE

Akci pořádal ČHJ HS Příbram již v roce 2015. Tehdy se ještě konala pod názvem SEARCH PATROL. Jednalo se o soutěž družstev, a to ve dvou částech v různých termínech, obě akce proběhly na Příbramsku. První část se jmenovala – LOST, byla určena pro psovody se specializací pro plošné vyhledávání a obsahovala celkem 10 různých stanovišť. Druhá část se jmenovala – DISASTER, ta byla určena pro psovody se specializací pro sutinové vyhledávání a obsahovala celkem 8 různých stanovišť.



V roce 2017 se akce sjednotila do jedné společné části, přejmenovala se na SEARCH AND RESCUE a proběhla v obci Jince na Příbramsku. Akce obsahovala celkem 8 stanovišť, kde bylo potřeba řešit různé situace: plošné prohledání, sutinové prohledání, prohledání budov, orientace v terénu podle map a navigací, práce na vodě, atd. Tento ročník byl již takový „mezistupeň“ mezi soutěží a setkáním - cvičením a nehodnotil se pouze počet nálezů, ale i spolupráce s ostatními týmy a kolegy.



V roce 2020 jsme SEARCH AND RESCUE uspořádali pouze v omezeném rozsahu z důvodu covid-19 pandemie pod názvem Search and Rescue 2020 - restricted. Jednalo se o formu setkání psovodů záchranných psů. Setkání se odehrálo u Dobříše a účastníci museli prokázat schopnost prohledání různých terénů, orientaci v terénu, navigování hasičského auta na konkrétní místo v terénu, týmovou spolupráci, organizaci záchranných prací a první pomoc. Náměty a hodnocení byly stavěny tak, aby si jednotlivé týmy nejen ověřily svoje schopnosti, ale odnesly si i nové zkušenosti.

Současná podoba akce SEARCH AND RESCUE, kterou chceme nadále držet, je setkání psovodů záchranných psů se specializací na plošné vyhledávání. Nejedná se o závod nebo soutěž, abychom omezili zbytečnou rivalitu mezi jednotlivými týmy. Současná akce se zaměřuje samozřejmě na prohledání terénů pomocí psa a psovoda, ale zároveň se snažíme touto akcí prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými psovody a tím práci v týmu tak, jak je to vyžadováno při reálném zásahu. Poskytování první pomoci v jakékoliv situaci je samozřejmostí.

Radek Zeman

Děkujeme České hasičské jednotě, Hasičskému sboru Příbram a panu Liboru Makrlíkovi za poskytnutí fotografií!