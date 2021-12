Stovky vánoček a stovky kilogramů cukroví napečou před Vánocemi ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb v Pardubicích. Pečivo se vyrábí převážně na objednávku. Zákazníci si pro něj chodí do školní prodejny. „Letos jsme ale nenapekli tolik cukroví jako v minulých letech kvůli tomu, že někteří žáci i učitelé odborného výcviku byli v karanténě,“ řekl zástupce ředitele „Potraviny“ David Jeřábek.

Vánočky a štóly pro předvánoční trh začínají studenti péci zhruba dva týdny před svátky.

Recept není zdánlivě složitý. Stejně jako jiné vánočky obsahuje i ta „studentská“ hladkou mouku, vodu (do kvásku), droždí, sůl, vejce vyšlehaná do pěny, mléko, rozinky, máslo, citronovou kůru, rum a vanilkový cukr. Mandle studenti do těsta nepřidávají.

Přesto je výroba i pletení vánoček svěřováno zdatnějším studentům. Vánočka totiž není snadná disciplína. Záleží na správně dlouhé době kynutí těsta, ale i na kvalitním pletení, aby se dobře „skládala“ a nesesunula se při pečení do strany. V pardubické střední průmyslové potravinářské pletou základnu vánočky klasicky ze čtyř pramenů, prostřední díl ze třech jako cop a navrchu je takzvaná stočenka ze dvou pramenů. Vánočka se ale dá vázat i z pěti a šesti válečků. Receptura na výrobu štóly se od vánočky liší, těsto na štólu není například tak sladké. Ale po upečení se štóla vykoupe v máslové lázni a bohatě obalí v moučkovém cukru.

Recept na štólu ze Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice

Omládek:

40 g droždí

80 ml vlažného mléka

40 g pšeničné mouky

Těsto:

vyzrálý omládek

250 g hladké pšeničné mouky

30 g cukr krupice

1 žloutek

5 g rumu

špetka soli

20 g celých mandlí

25 g lískových oříšků

25 g vlašských ořechů

80 g rozinek

Dohotovení

rozpuštěné máslo

směs vanilkového a moučkového cukru v poměru 1 : 3

Postup výroby:

Omládek – droždí, mléko a pšeničnou mouku smícháme a necháme v teple zrát cca 20 minut.

Vyzrálý omládek (zdvojnásobil svůj objem a dělá na povrchu bublinky, které praskají) smícháme s moukou, cukrem, žloutky a solí. Před koncem míchání přidáme celé mandle, lískové a vlašské ořechy a rozinky namočené v rumu. Vymíchané těsto necháme v míse 20 minut kynout. Poté vytvarujeme dva bochánky. Odsadíme je na plechy a necháme opět 20 minut kynout. Po nakynutí pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 15 až 20 minut. Ještě teplé namočíme do rozpuštěného másla a obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.