FOTO: Strážníci z Jaroměře pomáhali v obci Hrušky. Mají srdce na pravém místě

Čtenář reportér





Jižní Morava. V posledních dnech tolik skloňovaná a tolik zmiňovaná dvě slova. Není třeba uvádět, co se zde ze odehrálo z 24. na 25. června. Všechna média jsou těchto zpráv plná. Co ale na téhle tragédii bylo a je pozitivní, je to, že se ukázalo, že lidé se v krizových situacích stále ještě dokáží semknout a být velice solidární.

Dva strážníci MP Jaroměř reagovali velice rychle a ještě v noci z pátka na sobotu vyrazili v 02:30 hod ráno po vlastní ose jako dobrovolníci do obce Hrušky. | Foto: archiv strážníků MP Jaroměř