Z historie

Dne 7. června 1574, za primase Martina Cejpa z Peclinovce, byla z milodarů obyvatel uprostřed západní strany Velkého náměstí v Hradci Králové zahájena stavba Bílé věže. Během následujících šesti let vyrostla na základech 10 x 10 m téměř padesátimetrová věž z hořického pískovce. Pak následovala stavba střechy, která několikrát změnila tvar i barvu. Svítívala mědí, bývala bělošedá nebo zelená. Každou změnu pochopitelně přijímala veřejnost s krajní nevolí. Poslední přeměna tvaru přidala roku 1840 věži 20 m výšky.

V květnu roku 1581 byl do 4. patra věže slavnostně zavěšen impozantní zvon Augustin, který byl ulit již roku 1509 na náklad obce a měšťanů hradeckým zvonařem Ondřejem Žáčkem. A protože Bílá věž v té době ještě nestála, musel Augustin hlaholit 72 roků v nízké dřevěné zvonici na hřbitově u kostela sv. Ducha, než konečně našel svoje místo.

Roku 1585 začal na Bílé věži Hradečanům odměřovat čas orloj. Zhotovil ho hodinář Vavřinec z Nového Města pražského. V roce 1829 byl pak uveden do chodu nový orloj, který zkonstruoval a ručně zhotovil Josef Božek, mechanik a hodinář stavovského polytechnického ústavu v Praze. S hodinami na Bílé věži ale byly odjakživa potíže. Dlouhých 238 let, až do roku 1829, měly takzvaný celý neboli český ciferník, rozdělený na 24 hodin. První hodina na něm začínala západem slunce.

Koncem 19. století se už silně zpožďovaly, v roce 1923 je zastavil blesk. Zajímavostí na současných hodinách jsou bezesporu ručičky. Malá ukazuje minuty a velká hodiny. Říká se, že tomu tak bývalo proto, aby lidé na polích lépe viděli, kolik je hodin.

Ze současnosti

V posledních letech ožila věž výstavami a výtvarnými salóny a stala se centrem akcí cestovního ruchu a hradecké kultury.

23. května 2015 byla Bílá věž opět otevřena po rozsáhlé rekonstrukci. Mezi novinky patří unikátní skleněný model Bílé věže, který je složen z více než 500 kusů skla a váží cca 1000 kg. Pouze ruční práce na něm trvaly více než 1500 hodin. Součástí rekonstruované Bílé věže je také moderní audiovizuální technologie a interaktivní expozice. Vstup na ochoz Bílé věže návštěvníkům zpříjemňují LCD panely.