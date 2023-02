Jako každý rok, tak i letos se už v sobotu 28. ledna rozjelo masopustní veselí na Hlinecku, jež je zapsáno od roku 2010 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). Tentokrát čestný začátek lidového zvyku z 19. století připadl spojeným obcím Stanu s Vítanovem. Od samotného rána do večera se místní mohli kromě buřtbaru na kolečkách potěšit početným průvodem v čele s pánem a strakatým, kteří pro své druhy – Turky, slaměné, kobyly, kominíky, židy, rasy a cikánky – předem co dům vyjednávali, jaké „služby“ si od nich hospodáři a hospodyňky žádají. Pochopitelně za drobnou úplatu a pohoštění jim za to před stavením zatancovala čtveřice Turků a zahrála Hlinečanka. Navečer došlo k provedení závěrečného obřadu – porážení kobyly. Nad ní byl slaměným přečten rozsudek za hříchy a rasové ji povalili a podřízli. Hned po pohřební písni však došlo jako vždy ke vzkříšení kobyly kapkou alkoholu a zase bylo veselo.