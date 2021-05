Česká armáda nemá chemiky pouze v Liberci, specialisty na radiační, chemické a biologické zabezpečení najdete u většiny útvarů. Jde sice pouze o malé jednotky do velikosti čety, přesto jsou tito odborníci pro každého velitele nepostradatelnými pomocníky. Specialisté na chemický a radiační průzkum, případně chemičtí pozorovatelé, společně chrání vojáky před nebezpečnými a mnohdy neviditelnými hrozbami.

Šest chemických specialistů ze 14. pluku logistické podpory absolvovalo v dubnu letošní první výcvik. Kvůli epidemiologické situaci se odehrával v takto omezeném počtu, kdy pouze dvě družstva chemického a radiačního průzkumu absolvovala výcvik přímo v areálu pardubických kasáren.

„Tito vojáci veliteli pomáhají upřesnit informaci o chemickém a radiačním ohrožení vlastních jednotek,“ podotýká nadrotmistr Ondřej M., instruktor skupiny bojové přípravy 141. zásobovacího praporu. V praxi to vypadá tak, že v případě ohlášení tzv. CBRN incidentu (chemický, biologický, radiační či nukleární) vyšle velitel tyto vojáky do terénu, aby mu situaci upřesnili a on mohl adekvátně zareagovat. „Pracují se speciálními detekčními přístroji a provádí například monitoring úniku chemických a průmyslových látek, radiační situace či nespecifickou detekci biologických hrozeb,“ doplňuje.

Čas na prvním místě

Jako jinde v armádě, i zde je klíčová rychlá reakce. „Chemičtí specialisté mají na vše stanovené časové normy. Od přípravy a maskování vozidel, až po nasazení protichemických souprav,“ upřesňuje nadrotmistr Ondřej M.

Filtrační ochranný převlek (FOP-96) si musí obléknout do devíti minut v zimě, v létě jim tabulky přidají dvě minuty navíc. Činnost v ochranném převleku má svá specifika, na něž si každý specialista musí zvyknout. V dnešní době něco podobného zakouší i zdravotníci. „Chemik se musí přizpůsobit horší viditelnosti a omezené pohyblivosti. Ochranné rukavice například výrazně snižují jemnou motoriku, a to mnohým zpočátku činí potíže při manipulaci s přístroji detekce. Chce to však jen trpělivost a trochu cviku,“ popisuje některá úskalí pohybu v ochranném převleku nadrotmistr Ondřej M.

Informace o incidentech zachraňují životy

Získané informace z průzkumu a pozorování hlásí chemici co nejdříve nadřízenému stupni. V případě reálného ohrožení mohou tyto zprávy zachránit lidské životy. Vysílačkou či datovými porty posílají takzvané CBRN zprávy. Pro jednotlivé typy incidentů jsou stanoveny různé druhy zpráv, které tvoří zkratky a kódy. „K jejich zvládnutí musí vojáci nejen absolvovat odborný kurz, ale také pravidelně procvičovat jejich posílání a přijímání,“ nadrotmistr Ondřej M.

CBRN zprávy jsou pro NATO unifikované, což je jejich velkou výhodou. „Vojáky vedeme k tomu, aby byli schopni fungovat i na mezinárodní úrovni. Komunikaci a předávání zpráv zvládají i v angličtině a nečiní jim to větší obtíže,“ chválí vojáky nadrotmistr Ondřej M.

Během cvičení se vojáci zaměřili také na průzkum budov, kdy měl jeden tým nalézt mj. blíže nespecifikovanou chemickou látku, určit její druh a označit ji pro případný odběr. Další tým specialistů měl proniknout do staré kotelny a v zadýmeném prostoru vyhledat simulovaný zdroj radioaktivního záření.

„Průzkum budov se řadí mezi speciální úlohy a chce to určitý cvik a zvládnutí odborné problematiky, včetně manipulace s detekčními přístroji. Všechny modelové situace cvičící vojáci zvládli na velmi dobré úrovni,“ dodává na závěr výcviku nadrotmistr Ondřej M.

„Mým záměrem je v tomto druhu výcviku pokračovat a dále rozvíjet schopnosti našich specialistů, kteří jsou v případě CBRN hrozby pro jednotku velmi cenným a nepostradatelným zdrojem informací. Vítám aktivitu instruktorů a jejich snahu vojáky po odborné stránce stále zdokonalovat a posouvat je v rámci výcviku k náročnějším typům úkolů. K těm patří i průzkum budov. Vzhledem k tomu, že moderní bojiště se stále častěji přesouvá do zastavěných oblastí, musíme být připraveni také na hrozby tohoto typu,“ hodnotí výcvik a význam chemických specialistů u útvaru plukovník gšt. Miroslav Horáček, velitel 14. pluku logistické podpory.

Helena Řebíčková, 14. pluk logistické podpory