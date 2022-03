OBRAZEM: Výhled jako Forman. Slavný režisér trávil u Máchova jezera dětství

Originální upomínku na oscarového režiséra Miloše Formana, který by se letos v únoru dožil 90 let, najdeme ve Starých Splavech u Máchova jezera. Je to Formanova vyhlídka. Děkujeme za fotky a zajímavý tip na výlet v Libereckém kraji.

Formanova vyhlídka na Lázeňském vrchu ve Starých Splavech. | Foto: Veronika Jetelová