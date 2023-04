Sezóna paraglidingu je zahájená prvními termickými dny a s tím bohužel i první nehody a piloti na stromech. Musím ale říct, že ty stromy obvykle pilotovi zachrání zdraví, ne-li život, protože spolu s padákem absorbují pád. Holé kopce jako třeba Raná jsou tak v tomto ohledu mnohem nebezpečnější.

Sezóna paraglidingu je zahájená prvními termickými dny | Foto: se souhlasem Karla Filipa

Obvykle za to může zimní půst, přemotivovanost, „nevylétanost“ a jarní živé podmínky. Je to často souhra více faktorů a chyb. Velmi nás pak mrzí, když přiděláváme práci hasičům a zaměstnáváme integrovaný záchranný systém. Když pilot visí mnoho metrů nad zemí v koruně stromů, tak bohužel není jiná možnost, než pomoc hasičů.

Zdroj: Youtube

Nad Krupkou už tedy ale při vhodných podmínkách můžete vidět houfy pilotů ve stoupavých termických proudech, jak mizí pod mraky a vydávají se dále podél Krušných hor nebo letí zkusit štěstí do rovin.

Tragický osud rodiny. Milované dítě našlo smrt ve vlaku, dům osiřel

Já letěl jen nad Dubí a pak přes Proboštov zase zpět do Krupky. Postupně jsem se nedostával ve stoupavých proudech do takové výšky, přibyla oblačnost a nechtěl jsem skončit někde dál od auta. Přes hodinu ve vzduchu to bylo a ty podmínky se budou v dalších týdnech jen zlepšovat.

Karel Filip