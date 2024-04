O svých dojmech z návštěvy pohádkově krásného zámku v Hradci nad Moravicí nám napsala naše čtenářka, paní Yveta Hrubá. Za text i fotografie děkujeme.

Zámek v Hradci nad Moravicí je fascinující. | Foto: Yveta Hrubá

Tento pohádkový zámek se nachází ve stejnojmenném městě v okrese Opava. Najdete zde komplex historických budov červeného i bílého zámku, včetně bílé věže.

K zámku patří také velmi rozlehlý park s krásnými výhledy do okolí. My jsme došli až k Bezručova vyhlídce, kde jsme si udělali malou pauzu a relaxovali u krásného výhledu do okolí.

První zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století. Po požáru v polovině 13. století započal s velkou výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční a posléze na barokní zámek.

Empírovou přestavbou získal svůj charakteristický ikonický vzhled. Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku. Rozhodně tento zámek stojí za návštěvu.

Yveta Hrubá