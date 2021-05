Další ročník celoarmádní charitativní akce „Běh pro válečné veterány okolo republiky“ odstartoval v sobotu 8. května. Do projektu jsou zapojeny více než dvě desítky útvarů a zařízení rezortu Ministerstva obrany. V těchto májových dnech, kdy si připomínáme konec 2. světové války, jednoho z největších válečných konfliktů všech dob, vzdají vojáci svým během hold všem válečným veteránům. Účastí v tomto projektu také vyjadřují podporu svým kolegům, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v tíživé životní situaci.

Také vojáci z pardubického velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu podpořili během Vojenský fond solidarity. Po loňském úspěšném ročníku se logistici rozhodli založit tradici a trasu běhu věnovali vzpomínce na hrdinské činy plukovníka in memoriam Alfréda Bartoše, jehož jméno 14. pluk logistické podpory nese.

Šedesát kilometrů podle Silver A

„V Pardubicích jsme letos opět běželi téměř šedesátikilometrový štafetový běh po stopách Alfréda Bartoše a skupiny Silver A. Trasa kopírovala významná místa, která se vztahují k činnosti této výsadkové skupiny. Nezapomněli jsme ani na pietní místo v Sezemicích, kde je pomník Alfréda Bartoše. Závěrečná etapa končila na Zámečku v Pardubicích poblíž popraviště. V místě, kde gestapo popravilo všechny občany i s rodinnými příslušníky, kteří spolupracovali nebo pomohli skupině Silver A, jsme uctili jejich památku,“ popisuje symboliku letošního ročníku běhu nadpraporčík Josef Šerý, vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory.

S ohledem na epidemiologická opatření běželo padesát vojáků rozdělených do menších skupinek. Každý voják odběhl přibližně osmikilometrový úsek, někteří však poslední část štafety zaběhli společně s ostatními kolegy ještě jednou. Jeden voják dokonce odběhl celou trasu individuálně sám.

„Jsem velmi potěšen takovou účastí a nadšením, s jakým do toho naši vojáci šli. Udělali to nejen proto, aby svým během pomohli potřebným, ale také aby uctili památku válečných hrdinů. Pro nás tato zvolená trasa není jen pouhý běžecký úsek, ale zároveň uznání a respekt ke skupině Alfréda Bartoše a všem občanům Pardubicka, kteří neváhali spolupracovat s domácím odbojem a zaplatili za to cenu nejvyšší, svým životem,“ dodává nadpraporčík Josef Šerý.

Symbolický příspěvek a morální odkaz

Každý běžec si jako startovné zakoupil náramek s nápisem „Běh pro válečné veterány okolo republiky 2021“, čímž symbolicky přispěl částkou 50 Kč do Vojenského fondu solidarity. Náramek si po celý květen mohou za stokorunu zakoupit i ostatní vojáci, kteří běžet nemohou, ale akci by rádi morálně podpořili. Tím přispějí přímo na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity, kam bude zaslán i celkový výtěžek z prodeje náramků. Na podřízených praporech v Klatovech a Lipníku nad Bečvou poběží vojáci štafetový běh od 12. května do 14. května 2021.

„Projekt celoarmádního charitativního běhu, jehož hlavním organizátorem je 22. základna vrtulníkového letectva, podpořil i v letošním roce ČEZ, který ve své aplikaci POMÁHEJ POHYBEM, prezentuje iniciativu vojáků pod názvem BĚH PRO VÁLEČNÉ VETRÁNY. Cílem je v této aplikaci nasbírat stanovený počet bodů v časovém limitu, aby ČEZ do fondu věnoval 100 000,- korun. Kromě samotných vojáků mohou pohybem přispět i rodinní příslušníci vojáků, kamarádi a všichni, kdo chtějí pomoct. Mohou tedy běhat individuálně kdykoliv od 8. května do 25. května 2021. Hlavním cílem akce je připomínka vojenských tradic a válečných veteránů jako nositelů těchto tradic a morálních hodnot, které se staly pevným základem pro budování svobodné a demokratické České republiky,“ dodává na závěr nadpraporčík Josef Šerý.

Helena Řebíčková