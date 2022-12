Návštěvníci Kdyně si mohou prohlédnout například tradiční slaměný betlém v zadní zahradě u Muzea příhraničí, tzv. Tochorovně, a to během otevírací doby od 9 do 18 hodin. Dále můžou zhlédnout Ladův betlém v Domě v kožichu, který je přístupný ve všední dny, kromě soboty 31. prosince a 1. ledna, to je zavřeno. Unikátní perníkový betlém paní Lenky Opálkové, který byl upečený z osmi kilogramů těsta, je k vidění v Turistickém a informačním centru Kdyně a školní betlém vyrobený panem Svobodovou, učiteli a žáky Masarykovy základní školy ve Kdyni můžete zhlédnout v parku u muzea, kde jsou také ovečky, které se ale nesmí krmit.