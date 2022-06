Letecké snímky do redakce zaslal profesionální pilot Šimon Petrželka, jehož náplní práce je vytvářet fotografiie pro nejrůznější katastry či jiné územní projekty. Konkrétně v jeho případě se do letadla nasedá pouze za dokonale jasného počasí, aby byly pořízené obrázky co nejpřesnější. Létání se pro něj stalo denním chlebem, takže o strachu z této netradiční profese nemůže být ani řeč.