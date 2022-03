Výstavba píseckého mostu byla zahájena ve druhé polovině 13. století za vlády krále Přemysla Otakara II. První písemná zmínka o něm ale pochází až z roku 1348, kdy vládl Karla IV. Přes most v té době vedla Zlatá stezka, která spojovala české země s Bavorskem a Horními Rakousy. V 16. století po stezce putovalo až 1300 soumarů týdně. Do Čech se po ní přepravovala sůl, drahé látky, jižní plody, víno i koření a do Bavorska obilí, slad, med, sádlo a ryby.

Stavba má sedm oblouků, délku 110 metrů a na obou březích byl zakončen obrannými věžemi, které se do dnešních časů nedochovaly. Stavbu v 18. století zdobyly barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Anny, sv. Antonína Paduánského a sousoší Kalvárie, v současné době původní díla nahradily kopie.

S mostem a jeho výstavbou je spojena řada legend a pověstí. Jedna je spojená přímo s jeho názvem. Písečtí radní se prý nemohli sjednotit, po kom most pojmenovat. Nakonec se rozhodli, že se bude jmenovat po prvním, kdo po něm přejde. Netrpělivé čekání brzy ukončil jelen, který majestátně kráčel z píseckých lesů. Odtud tedy název Jelení most, který se ovšem moc neujal. V novější historii se mostu většinou říkalo starý - ve srovnání s novým, který he postavený níž po proudu Otavy. Nakonec zastupitelé schválili pojmenování Kamenný most.

Most byl mnohokrát ohrožen povodněmi, v srpnu roku 2002, jej zcela pohltila hladina rozbouřené Otavy a nad hladinu vyčnívaly jen barokní sochy. Velká voda strhla zábradlí, jednoho z andělů a poškodila mostovku. I díky veřejné sbírce byl most záhy opraven a dnes si z něj v klidu můžete vychutnat pohled na Písek.

Za posytnuté snímky děkujeme destinační společnosti Píseckem s.r.o.