Klid v Galerii Středočeského kraje je jen zdánlivý. Podívejte se sami

Čtenář reportér





/VIDEO/ Začínáme rok s nadějnou koncovkou „1“, slibující vstup do lepších časů. Do nového roku s námi bohužel vkročil i stále delší stín covidové nejistoty. Všichni doufáme ve zlepšení situace, snažíme se věnovat tomu, co je pro nás nejdůležitější, a přitom je běh našeho života a práce neustále přerušován, znemožňován, nedobrovolně přepínán do „provizorního režimu“.

Galerie Středočeského kraje | Foto: archiv galerie