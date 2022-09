Po výborném kotlíkovém guláši a pozdravu břeclavského starosty vyrazila kolona na Pohansko, do Lanžhota, Kostic a zpět na Hájenku. Velorexáře pak čekalo zápolení v soutěžích na téma NAOPAK. Hlavní výhra putovala do Hořic. V podvečer vystoupil břeclavský sbor The Candies a následovala volná zábava s DJ Tomášem. Počasí nám přálo. Mnohokrát děkujeme všem účastníkům srazu, celému organizačnímu týmu a sponzorům. Sraz byl krásný, voněl benzínem a byl prozářený radostí a smíchem. Těšíme se na další ročník.