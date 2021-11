Herec Štěpánek vzpomínal v Dubí na své filmové role. Hrál třeba ve Zlatovlásce

V dubském Domě porcelánu s modrou krví můžete do 6. listopadu vidět výstavu originálních kostýmů s názvem Filmové role Petra Štěpánka. Štěpánek je nejvíce znám z pohádek a dětských filmů, hrál například ve Zlatovlásce nebo televizním seriálu Záhada hlavolamu. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.

Herec Štěpánek vzpomínal v Dubí na své filmové role. | Foto: Marie Davidová, Městské informační centrum Dubí