Orlí hnízdo sice vzniklo jako dárek pro největšího fašistu historie, ale do novodobého povědomí se dostalo jako Eagleś Nest , když se sem dostali po německé porážce v den D spojenci - bylo jednou z hlavních cen, již bylo třeba získat.

Orlí hnízdo. | Foto: se souhlasem Ervína Dostálka

Na krásném zájezdu do jižního Bavorska jsme nejdřív zamířili na na nádherné zámky „šíleného“ krále Ludvíka Bavorského, především na pohádkový Neuschwanstein a pak i na nejvyšší horu této části Německa, alpskou Zugspitze. A teprve pak tam, kam jsme chtěli už dlouho - na Orlí hnízdo Adolfa Hitlera, jednu z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v oblasti Berchtesgaden, zhruba 150 km JV od německého Mnichova a necelých 30 km na jih od rakouského Salzburgu.

Historie výstavby horské chaty, ležící ve výšce 1834 m.n.m. se datuje k roku 1937, kdy se reichsleiter Martin Bormann nadchl pro myšlenku postavit na vrcholu hory Kehlstein budovu (Kehlstein Teehaus) pro odpolední dýchánky při čaji. Byl to dárek říšskému vůdci Adolfu Hitlerovi k jeho 50. narozeninám. (I když Hitler, o kterém se říkalo, že trpí nejen chronickou klaustrofobií, ale i závratí, taději trávil čas ve svém honosném sídle níže pod horou, nechvalně známém Berghofu.)

Hora Kehlstein zvolena záměrně, jelikož se na ní nachází jedno z nejlepších míst pro výhledy do celého okolí Berchtesgadenu. Technicky náročný projekt, který v sobě obsahoval výstavbu silnice a rozlehlého parkoviště až pod samotný vrchol hory, vjezdový tunel do útrob skály, výtah pro 12 osob a v neposlední řadě i samotnou budovu, se podařilo postavit v neskutečně krátké době. Výstavba technicky ojedinělé 6,5 km dlouhé horské silnice pod samotný vrchol hory byla postavena za pouhých 13 měsíců.

Její unikátností je, že v tak příkrém terénu obsahuje pouze jednu jedinou ostrou zatáčku (vracečka o 180 stupňů) a pouze pět tunelů o celkové délce 277 metrů. Celý úsek silnice o šířce 4 m pak překonává celkem 700 výškových metrů, což jej činí dosti prudkým po celé jeho délce. Stavba 124 metrů dlouhého tunelu uvnitř skály, stejně hluboké výtahové šachty a samotné budovy, kterou stavěli zároveň s výstavbou horské silnice, byla dokončena za neuvěřitelný jeden rok. Luxusní výtah s koženými sedačkami pak vyveze pasažéry na vrchol za 41 sekund svižnou rychlostí 3 m/s. Celá tato technicky úchvatná stavba byla uvedena do užívání na podzim roku 1938.

V historických německy a anglicky psaných knihách naleznete Orlí hnízdo Adolfa Hitlera pod názvy Kehlsteinhaus, Kehlstein Teehaus nebo Eagle's Nest. (Být po válce první v Orlím hnízdě si nárokuje francouzská 2. obrněná divize, ale více slavnější US101st Airborne´s Easy Company.) Budova na vrcholu i s výtahem ve skále je otevřená pouze v letní turistické sezóně (květen - říjen), což platí i o autobusu pro turisty, jichž je mnoho, pod vrchol.

Jinak je Orlí hnízdo uzavřeno a navštěvují ho pouze opravdoví turisté po svých, nebo na kole. Důležité je si dopředu zjistit předpověď počasí abyste měli z Orlího hnízda tak nádherný výhled jako my a počítat s tím, že i na konci dubna je na vrcholu hory Kehlstein hodně sněhu. V horní budově je občerstvovna, výstavka fotografií hlavně z doby dobytí Kehlsteinu americkou armádou na konci války , krb z červeného mramoru – dar italského diktátora Mussoliniho Adolfu Hitlerovi a nad budovou i zlatý kříž, k němuž turisté vystoupají, s krásným výhledem na jezero Königsee.

Další zajímavostí v této oblasti, která nám nesměla ujít, byly solné doly v Berchtesgadenu. Ty nabízejí zajímavou exkurzi, jsme přece v zemi soli a město Salzburg (Solnohrad) leží jen 30 km odtud. Po zakoupení vstupenky se převlečete do erárních overalů, nasednete na minivláček a vydáte se do podzemí. Následuje přibližně hodinová prohlídka včetně dvou skluzavek, kdy zejména ženy hlasitě provázejí jízdu podobnou jako princ s budoucí princeznou na kládě ve filmu Pyšná princezna. Dále jsou tu i holografické projekce, plavba po podzemním jezeře, připomínající trochu mýtickou plavbu s převozníkem Cháronem přes řeku Styx do podsvětí, či interaktivní expozice soli. A sůl, tu lze v podnikové prodejně v mnoha variacích a sortimentu i zakoupit na památku.

Ervín Dostálek