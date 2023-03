Před ústeckými diváky vůbec poprvé vystoupilo trio protagonistů Hovorů W - Jiří Werich Petrášek, zpívající nakladatel Pavel Mézsáros a hudebník Karel Štolba, kteří se svojí show již několik let objíždějí česká a moravská města. V divadelním sále Domu dětí a mládeže tentokrát uvítali zajímavého hosta – předkladatele a moderátora Ivo Šmoldase.

Ivo Šmoldas dostal k MDŽ kolonoskopické trenýrky s věnováním a podpisy všech tří protagonistů pořadu Hovory W | Foto: Jaroslava Raunerová

Na závěr pořadu mu předali neobvyklou pozornost, kterou byly kolonoskopické trenýrky. Představení se konalo 8. března, prý tedy jako dar k MDŽ, zdůraznili před rozesmátými diváky.

Ivo Šmoldas jim totiž se svým nezaměnitelným humorem vylíčil průběh příprav na kolonoskopické vyšetření. Přitom zdůraznil, že mu tato součást oděvu byla nabídnuta jako nadstandardní služba. Dlužno dodat, že diváci, kteří tento lékařský úkon dosud neabsolvovali, se konečně dověděli, jak vlastně kolonoskopické trenýrky vypadají.

O zbytek zdravotnické osvěty se postaral host už sám. Jeho monolog by mohli lékaři pouštět pacientům jako přídavek ke zdravotnické osvětě. Včetně toho, že při požití látek, které vyprazdňují střeva, není radno vzdalovat se nejen z bytu, ale také z bezprostřední blízkosti oné místnůstky. A jet na vyšetření veřejnou dopravou? To též Ivo Šmoldas nedoporučil. On sám zvolil jako dopravní prostředek pro jistotu vlastní auto, ale i tak se prý necítil přiliš komfortně.

Protože se diváci pořadu skoro dvě hodiny opravdu bavili, přivezou jeho autoři do Ústí nad Labem dalšího milého hosta, kterým nebude nikdo jiný než oblíbený herec, kterého diváci znají nejen z Krkonošských pohádek a seriálu Policie Modrava, Jaroslav Satoranský. Bude to už 18. dubna a Ústecký deník jako mediální partner pořadu bude zase u toho.

Lenka Stránská