Vzpomínka čtenáře Deníku: Jak se v minulém století doručovaly zásilky

Dá se říct, že denně kolem sebe vidíme mnoho dodávek různých kurýrních společností. Když jsem se na ně díval, napadlo mě, co vlastně víme o Sběrné službě kusových zásilek ČSAD, která přepravovala zásilky od kilogramu do 25 tun. Na ní jsem i já v letech 1979-1985 pracoval. Zkusil jsem si na překladišti snad všechny funkce. Dodnes na to rád vzpomínám jako na velmi dobrou školu života, která mi v budoucnu často pomohla.

Jak se v minulém století doručovaly zásilky? Přečtěte si vzpomínku od čtenáře | Foto: Shutterstock

O Sběrné službě kusových zásilek ČSAD se toho dnes již moc neví. V některých závodech ČSAD sice stále funguje, bohužel ale nevím přesně kde, proto bych chtěl připomenout její historii. Pamatuji si například něco z překladiště ČSAD Břeclav. V roce 1933 došlo ke sloučení silniční dopravy státních pošt s autobusovou dopravou ČSD. V roce 1934 měly ČSD 636 autobusů, které zajišťovaly dopravu na 268 linkách. Stav nákladních vozidel byl nižší - asi 206 nákladních automobilů s dvaceti přívěsy pro přepravu drobných kusových zásilek. Tato přeprava prošla dá se říct téměř revolučními změnami. V roce 1955 byla zavedena okrsková přeprava. ČSAD při ní přepravovala automobily a kusové zásilky mezi 144 stanicemi. V Břeclavi to byly dvě Pragy RN. Dopravní systém se upravoval v lepší organizaci v dělbě práce mezi silniční a železniční dopravou. ČSAD si v tehdejším Československu vytvořilo vlastní systém „Sběrné služby kusových zásilek", který zajišťoval přepravu „z domu do domu" po celém území ČSSR. 1. ledna 1979 byly zrušeny předchozí dva systémy ČSD a ČSAD a na základě usnesení vlády byl vytvořen jednotný systém označený jako „Sběrná služba ČSAD", který zahrnul i vagonovou a silniční dopravu. V ČSAD Břeclav byly překladiště dvě. V „garážích", kde se obsluhovaly i nákladní linky, které přepravovaly zásilky po celé tehdejším ČSSR. Na nádraží ČD bylo druhé překladiště, v podstatě odloučené pracoviště, kde pracovalo šest skladníků a dispečer, kteří zajišťovali nakládku a vykládku vagonů a silničních vozidel. Celý systém Sběrné služby byl v podstatě jednoduchý. V celém Československu byly vzájemně propojené překladiště v závodech ČSAD, mezi kterými jezdily nákladní linky a návěsová trakce. Na překladišti se zásilky přeložily na rozvozové automobily, které je rozvezly příjemcům a současně svezly i další zásilky. Na rozvozu a svozu jezdily „klasické" nákladní automobily, valník s plachtou a postupně se přidaly i speciální automobily s nástavbou, díky které mohly skládat a nakládat třeba přepravní skříně. Fungovala by i dnes? Těmto nákladním automobilům se lidově říkalo „šibenice". Také na „kusovce" jezdil i Trambus s hydraulickou rukou, se kterou si mohl sám naložit nebo složit břemeno o váze 3000 kg. Nemusíte se mnou souhlasit, ale Sběrná služba kusových zásilek ČSAD byla podle mého názoru plně funkční systém přepravy, který by ještě dnes byl platným článkem dopravy. Jen by se musel trochu zmodernizovat.