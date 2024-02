Kam vyrazit o jarních prázdninách? Do Muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově

Stále nevíte, kam vyrazit s rodinou či partou přátel o jarních prázdninách v Královehradeckém kraji? Máte rádi hračky a vše co k dětství patří? Potom je tento tip na výlet právě pro vás. Využijte jedinečnou nabídku otevření Muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově o jarních prázdninách v našem kraji, a to od pondělí 19. do pátku 23. února 2024 od 10 hodin do 16 hodin.

Muzeum hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově. | Foto: Michaela Bousová

V muzeu se vrátíte zpět v čase a nakouknete do minulosti jak své, tak i vašich rodičů, prarodičů i praprarodičů. Naleznete zde unikátní sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého století včetně velkého starožitného funkčního kolejiště s mašinkou a vagónky z roku 1913. Muzeum hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově.Zdroj: Michaela BousováV dnešní době sbírka muzea sčítá tisíce hraček a je již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice. Ale to není vše. Pro návštěvníky je připraveno mnoho lahůdek. Za zmínku určitě stojí kočárek pro dvojčata Zekiwa z osmdesátých let vyrobený v Německu. Novinkou je vzácný francouzský hrací automat. Tento automat byl vyroben v druhé polovině 20. století. Strojek po natažení hraje Mozartovu ukolébavku a pohybuje hlavou a rukama. V Novém Bydžově vyroste domov pro seniory. Bude stát přes 230 milionů korun Velkým lákadlem je stále otevřená expozice betlémů pana Ondřeje Vávry. Celková koncepce expozice betlémů byla změněna a přestavěna, intenzivnější je i doplňující výzdoba, která jistě přidá na atmosféře. Určitě se máte na co těšit. A pozor! Na všechny dětské návštěvníky čekají zajímavé soutěžní úkoly o malou odměnu. Nenechte si toto mimořádné otevření ujít a přijeďte si s námi zavzpomínat, zasoutěžit a pokochat se všemi exponáty. Těšíme se na vás. Veškeré informace naleznete na www.muzeumhracekbydzov.cz nebo na čísle 608 985 477. Muzeum hraček Stuchlíkovi naleznete na adrese U Mlýna 1437, Nový Bydžov. Michaela Bousová DiS.

Michaela Bousová DiS.

marketing Muzea hraček Stuchlíkovi