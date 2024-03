Oblíbené místo turistů, rodin s dětmi a všech, kteří touží po zajímavém zážitku opět zahajuje sezónu. Skanzen Země Keltů zve všechny nadšence jarních tradic do Nasavrk. Během Velikonoc proběhne kulturní akce Vítání jara, rozšířený program je plánován na víkend 30. a 31. března 2024.

Jaro přichází a Země Keltů otvírá brány skanzenu | Foto: Země Keltů

„Budeme plést tradiční pomlázky a vyrábět různé přírodní dekorace. Nebude chybět ani oblíbené barvení velikonočních vajíček. Návštěvníci se mají opět na co těšit. Na skanzenu už to voní jarem, sluníčko svítí a nově narozená zvířátka jsou plná síly. Všichni se už těšíme. Bude to opět víkend plný hezkých zážitků,“ říká organizátorka akce Blanka Zelená.

Skanzen Země Keltů se může oprávněně chlubit svou autentičností a velikostí. Svou rozsáhlostí se jedná o největší keltský skanzen ve střední Evropě.

Místo v srdci Železných hor je otevřené návštěvníkům a během vybraných dnů probíhají kulturní akce. Výhodou je i snadná dostupnost pro seniory i rodiče s kočárky.

Kromě Vítání jara, se připravují další akce jako je Beltine a Barbarské hry, kde mohou návštěvníci otestovat své schopnosti ve sportovních disciplínách. V červnu se chystá pro ty nejmenší Keltský dětský den. V červenci Dny řemesel a největší akcí je Mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad. Bližší informace o těchto i dalších akcích jsou uveřejněny na stránkách www.zemekeltu.cz.

Věhlasný nápoj i vegetariánská jídla

„Myslíme i na všechny, kteří se budou chtít občerstvit. V Hostinci U Dubového Kelta se postaráme o Vaši plnou spokojenost. Jídlo máme dobré díky rodinné kuchyni. Vaříme pro dospělé i děti, a nabízíme i vegetariánská jídla. Ochutnat můžete tradiční jídla, či věhlasný nápoj Taranisovo kladivo,“ dodává ředitel skanzenu Vladimír Saifr.