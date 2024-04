Že jaro sluší všem městum a vesnicím víme asi všichni. Podívejte se, jak vypadá rozkvetlá příroda v Janovicích na Frýdecko-Místecku.

Jaro v Janovicích. | Foto: Lukáš Valerián

Zvířatka se pomalu probouzí a vylézají ven, rostliny opět pomalu ožívají a zkrášlují naší krajinu a příbytky a nám to po únavné zimě zvedá náladu. O to více, když se člověk vrátí do vesnice, kde strávil dětství a zapojí k těmto místum vzpomínky.

Asi žádné roční období nenabízí v přírodě tolik krásy, jako právě jaro, které i z obyčejného místa dokaže udělat neobyčejné. Bohužel v dnešní uspěchané době si toho ani moc nestačíme všimnout. Kdysi lidé oslavovali příchod jara ve velkém, protože pro jejich životy mělo velký význam. Dnes to snad ani nepostřehnem, než to, že schováme zimní oblečení a můžeme se na zahradě pustit do jarních práci.