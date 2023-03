Fanoušci Igráčka najdou v místním muzeu také dvě unikátní neprodejné figurky vytvořené historikem a modelářem Miroslavem Svobodou. První postavičce tento historik nasadil masopustní masku Bakuse, řeckého boha vína a veselí. Druhou figurku oblékl do oděvu člena řádu premonstrátů, kteří jsou neodmyslitelně spjati s historií místní lokality. Výstavu určenou pro celou rodinu bude možno navštívit až do 8. května tohoto roku.

„Historie Milevského muzea začíná v srpnu 1937, kdy byly jeho expozice po desetiletých přípravách otevřeny v budově tehdejší radnice. Dnes ale muzeum sídlí v areálu milevského kláštera premonstrátů. Muzeum zde opatruje své sbírky, jež tvoří kolem čtyřiceti tisíc předmětů, ke kterým musíme ještě připočíst odbornou muzejní knihovnu o počtu sedmi tisíc titulů. S kolegy připravujeme každoročně 4 – 5 tematických výstav, z nichž mnohé jsou zaměřeny na děti a mládež. V minulosti se tu konala například výstava o historii stavebnice Merkur, výstava historických panenek nebo výstava starých hraček s názvem Hračky pro každý den. Tyto akce byly hojně navštěvovány. Proto jsme se rozhodli letos uspořádat další výstavu hraček, tentokráte mapující ikonickou hračku Igráček,“ uvádí Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea.

RETRO: Andělská hora se stala i cílem filmařů. Točili tu Baladu pro banditu

„Tímto chci pozvat všechny zájemce na naši vernisáž, která proběhne v neděli 5. března v 15.00 hodin,“ dodává Vladimír Šindelář.

„Postavičky Igráčků se vyrábí už od roku 1976, tehdy ještě ve výrobním družstvě IGRA. Jako první vznikla profese zedníka. Právě tuto figurku, ale i mnoho dalších původních Igráčků si návštěvníci mohou na výstavě prohlédnout. Autory postaviček jsou tehdejší návrháři družstva IGRY Jiří Kalina a Marie Pavličková-Krejchová. Vyráběn byl tehdy v různých variacích. Rodiče dnešních dětí si jistě budou pamatovat příslušníka VB, hasiče, doktora nebo zdravotní sestřičku, takže si přijdou na své i dospěláci. Výstavu máme strukturovanou tak, aby bavila všechny generace,“ vysvětluje Věra Stojarová, kurátorka výstavy z Inspirace Zlín.

Podcastové pohádky

Kromě historických podob Igráčků a nahlédnutí do výroby čeká návštěvníky také novinka v podobě Igráčků s podcastovými pohádkami, které namluvil známý český herec a dabér Martin Stránský.

„Jsem rád, že se našemu vývojovému oddělení opět podařilo přiblížit Igráčka dnešním dětem a dát mu moderní podobu podcastu. Martinem Stránským načtené pohádky Martina Klusoně obsahují jak lehký vtip, tak i ponaučení. Rozvíjí fantazii, paměť a slovní zásobu dětí. S figurkami Igráčka si děti mohou také zahrát například divadlo. Za vytvořením této edice stál poměrně velký tým lidí, který nám pomáhal s ilustracemi, nahrávkami, videem a podobně,“ upřesňuje Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton a dodává, že více informací o pohádkách naleznou zájemci na webové stránce www.pohadkaigracek.cz

RETRO: Návrat do dětství. Tyto hračky jste možná měli v pokojíčku i vy

Výstava o historii slavné dětské hračky se uskuteční v Milevském muzeu od 5. března do 8. května 2023. Zájemcům bude otevřena denně, vždy kromě pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Vedení Milevského muzea se rozhodlo pro tuto expozici nezvýšit své vstupné, a tak stále platí tyto ceny: dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč a předem objednané dětské a školní skupiny 10 Kč. Výstava Fenomén Igráček je největší sbírkou původních, ale i současných Igráčků. Každým rokem se rozšiřuje o aktuální novinky. Součástí expozice je také dětská herna a soutěž o ceny. Vybrané Igráčky bude možné na místě zakoupit.

Kateřina Goroškov