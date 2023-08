/GALERIE/ Muchomůrka růžovka nebo také lidově masák, roste nyní v lesích čím dál častěji. Mezi houbaři je to nejlepší houba. A není třeba jí nijak složitě upravovat, stačí jí opéct na másle s kmínem a se solí a pochoutka je na světě.

V lese teď hojně rostou masáci, ale najdete tu i hřiby anebo křemenáče. | Foto: František Čermák

Růžovka je jednou z nejlepších hub pro všechny, mnohdy jsou sušeny nadrobno nakrájené plátky plodnic. Masák je velmi chutný jen osmažený na přírodno na másle, či sádle pouze s kmínem a solí, kdy chutí skutečně připomíná smažené maso a jeho chuť nemá konkurenci. Mnohé možná překvapí, že muchomůrka růžovka je za syrova jedovatá. Obsahuje hemolytické proteiny, které se ale degradují tepelnou úpravou. Naštěstí masáka nikdo syrového neochutnával, takže k otravě nikdy nedošlo.

Co se živin týče, našel jasem informaci, že masák je velmi pro člověka prospěšný. Pokud ho uvaříte, tak jedovatá bílkovina je termolabilní, to znamená, že se vařením vytrácí. A masák obsahuje mnoho tělu prospěšných látek, ať jsou to aminokyseliny, nebo chitin, který podporuje funkci žaludku a střev. Masák dokonce obsahuje o desítky procent více bílkovin, než běžně obsahuje maso.

Recept masák na kmíně:

Čerstvé masáky oloupeme. Posypeme kmínem a solí. V pánvi rozehřejeme máslo. Vsypeme růžovky a po obou stranách je restujeme dozlatova. Růžovky na kmínu podáváme s pečivem. Nejlépe chutnají na chlebu.

Zaslal František Čermák. Děkujeme.