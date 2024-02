Parhelii - nebo také paslunce či vedlejší slunce - jsme mohli v lednu pozorovat i v Pardubicích. Jde o optický jev, který vzniká odrazem a lomem slunečních paprsků v ledových krystalech obsažených v atmosféře.

V Pardubicích byla vidět parhelia | Foto: Jaromír Pýcha

Občas fotím, ani nevím co. Dne 30. ledna 2024 po ránu byla zase obloha vybarvená jako od malíře. Zaujal mne však i fous duhy, kousek od slunce. Foťák jsem po ruce neměl, ale alespoň na mobil jsem si tu parádu cvaknul.

Večer 1. 2. 2024 sedím u počítače, brouzdám po internetu a narazil jsem na článeček čtenářky reportérky Chrudimského deníku paní Hany Vincenciové. Popisuje, co viděla u Orle. Parhelii! Že nevíte, co to je? Já to taky nevěděl. Až když jsem si to přečetl.

Pokud tedy máte zájem, čtěte se mnou, cituji: „V úterý 30. ledna 2024 kolem osmé hodiny ranní, nedlouho po východu slunce, byla v katastru obce Orel na Chrudimsku pozorovatelná tzv. parhelia (paslunce, vedlejší slunce), optický halový jev, který vzniká za příhodných podmínek odrazem a lomem slunečních paprsků v ledových krystalech obsažených v atmosféře.“

To, co viděla paní Vincenciová v obci Orel na Chrudimsku, jsme měli možnost vidět i v Pardubicích.