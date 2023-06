Když jsem se dozvěděl, že bude nasazen švýcarský panoramatický vůz na trase z Grazu do Přemyšlu, neváhal jsem ani chvilku. Datum první jízdy zapadl do volného víkendu, takže jsem začal hledat jízdenku. Tento vůz je veden jako součást první třídy bez dalších příplatků.

První jízda panoramatickým vozem z Grazu do Vídně | Video: se svolením Martina Pokrývky

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) nabízely jízdenku za úsek Graz–Vídeň za 19,9 eur (České dráhy zvýhodněné jízdenky na úsekové jízdy po Rakousku nenabízejí). Na eShopu ČD jsem si dokoupil pouze místenku (lze si vybrat místo z plánku vozu i na cestu z Grazu). Dál jsem pokračovat nechtěl, protože zájem o tento vůz byl nebývalý a očekával jsem z Vídně a hlavně Břeclavi velkou obsazenost. Odjezd v 5:25 ráno z Grazu by měl dost lidí odradit.

Dorazil jsem den předem k večeru a ubytoval jsem se co nejblíž u nádraží. Jestliže vlak odjíždí v 5:25, musím být na nádraží nejpozději v 5 ráno - což se skoro povedlo. Večer trochu pršelo a podle předpovědi to na slunečné počasí další den moc nevypadalo. Po procházce městem následovalo pár hodin spánku. Když jsem přicházel na nádraží, vlak už byl přistavený na peronu. Panoramatický vůz Apm61 Panorama jezdí běžně nejen ve Švýcarsku, ale také v Rakousku. Výbava vozu je dneska vedlejší – jde přeci o velká okna. Vyfotím pár fotek a jdu na své místo. Místenku jsem si kupovat nemusel, protože ve voze jedeme pouze čtyři.

Pomalu se rozednívá a vlak vyjíždí napříč krajinou směr Vídeň přes Semmering. Ano, tu trať Semmering, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Počasí je přívětivější, občas vykoukne slunce. Cesta ubíhá a my projíždíme tunely a viadukty v malebné rakouské krajině. Tohle je asi ten největší důvod, proč si cíleně pro jízdu panoramatickým vozem na této trase vybrat tento úsek. A je už vlastně jedno, jestli ve směru z Grazu, nebo z Vídně. Tohle prostě mezi Břeclaví a Bohumínem neuvidíte.

První jízda panoramatickým vozem z Grazu do VídněZdroj: se svolením Martina Pokrývky

Po zdolání horského úseku pokračujeme dál k českým hranicím. Přijíždíme do Vídně a i přesto, že je ve vlaku řazen restaurační vůz a já jsem nesnídal, tak jsem snídani nestihl. Po dlouhé době cesta, kterou jsem neproseděl v jídeláku nebo necivěl na obrazovku notebooku, tabletu nebo telefonu. Dvě a půl hodiny příjemně uběhly a já vystupuji na vídeňském hlavním nádraží. A jdu si dát kávu. Výhodou jízdenky do první třídy je možnost vstupu do ÖBB Lounge. Ta nabízí kávu, čaj, chlazené nealko, ovoce a drobné slané a sladké pečivo.

Panoramatický vůz je zařazen ve vlacích EC 104 a 105 Porta Moravica. EC 104 vyjíždí z Grazu v 5:25, v 8:02 je ve Vídni na hlavním nádraží a dále pokračuje přes Břeclav (9:10), Ostravu hl. n. (11:08), Bohumín (11:27) až do stanice Přemyšl Gl. (17:10). Zpět z Přemyšlu vyjíždí v 11:00 a jede přes Bohumín (16:42), Ostravu hl. n. (16:51), Břeclav (18:55), Vídeň hlavní nádraží (19:58) a do Grazu dorazí (22:34). Takto jezdit by měl být do konce současného grafikonu, tedy cca do půlky prosince.

Autor je zakladatel serveru JedemeVlakem.cz