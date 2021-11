/VIDEO/ Tradiční podzimní setkání s bohoslužbou k poctě patrona myslivců, svatého Huberta, uspořádal v neděli lednický Okrašlovací spolek. Věřící a nimrody pozval k novogotické kapli svatého Huberta v Bořím lese na Břeclavsku. Děkujeme Renatě Hasilové za krásné fotky a Miroslavě Jakubčíkové za pěkné fotky a video.

Dvanáctá svatohubertská mše v Bořím lese. | Foto: Miroslava Jakubčíková

V neděli jsem se vypravila do Bořího lesa u Valtic. Konala se tam totiž už dvanáctá Svatohubertská mše a to u kaple sv.Huberta v Lednicko-valtickém areálu. Přijeli i trubači z Bernshardsthalu v Rakouska a byl to opravdu zážitek.