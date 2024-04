Ač nám příroda posledních pár dní dávala najevo, že zima ještě poslední slovo neřekla, teploty většiny dní letošního dubna jsou doslova letní. Láká to ven do přírody, láká to k výletování a poznávání. Tentokrát si můžete přečíst o mém jarním putování na motorce.

Okolí Hranic nabízí spoustu příležitostí k výletům | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Patřím mezi milovníky motocyklů. Na rozdíl od jiných motorkářů jsem však tentokrát vyrazil v sedle svého stroje poněkud později. Zkrátka na to pořád nějak nebyl čas. Jako již tradičně směřovaly moje první kilometry do Jeseníků na Červenohorské sedlo. Letos to vyšlo na Velký pátek. Trochu sice foukalo, ale dál vyčkávat už prostě nešlo.

Nejprve jsem se vydal přes Šternberk, hezky po trati Ecce Homo a vzhůru na Moravský Beroun, Břidličnou a Karlovu Studánku. Cesta probíhala v pohodě, jen občas objížďka, ale Jeseník byl i přesto brzy na dohled. Tentokrát mě až do samotného města a jeho krásných lázní kola nevedla. Ještě v Bělé pod Pradědem jsem odbočil na Filipovice. Odtud už jen nahoru po krásné točité cestě a jsem na Červenohorském sedle.

Foukalo tady řádně a na okolních kopcích byl všude ještě sníh. Ani motorkářů jsem kupodivu moc nepotkal, asi je odradilo větrné počasí. Parkoviště bylo téměř prázdné. Udělal jsem tedy pár záběrů do údolí a na zdejší typické stavby a pak vzhůru na cestu dolů. V serpentinách mě sluníčko sklánějící se k obzoru a pěkné výhledy donutily ještě zastavit, ale v Koutech nad Desnou jsem se ocitnul za chvilku. A pak už klasicky Loučná, Šumperk, Mohelnice a přes Olomouc a Potštát hezky domů do Hranic. Tam mě sice sloupli z řídítek, ale projížďka to byla hezká.

Ty moravské končiny na sever a západ od Hranic mám moc rád a tak, když čas dovolí, mířím do těchto míst. Jelikož bylo i další týden o víkendu nádherně, rozhodl jsem se na večer opět projet. Tentokrát na Budišov nad Budišovkou, Kružberk a Slezskou Hartu.

Okolí Budišova je nádherné, a také samotné městečko nabízí spoustu zajímavostí. Upozornil bych určitě na unikátní soubor litinových křížů na místním hřbitově, muzeum břidlice a rozhlednu Halaška stojící na vrchu Kopřivná. Jsou odtud moc hezké pohledy do kraje Sudet.

K přehradě Kružberk je to z Budišova pak jen kousek. Tentokrát už byly díky téměř letnímu počasí motocyklů plné cesty. I na Kružberku a Slezské Hartě bylo milovníků jedné stopy spousta. Kolem Moravice je obecně krásně a obě přehradní nádrže jsou jakési modré perly na toku této řeky. A Harta je fotogenická nejen od přehradní hráze nebo přístavu v Leskovci, okouzlit dokáže i na druhé straně v Nové Pláni. Odtud je pak mým dalším cílem středověký hrad Sovinec.

V každém ročním období mě vždy donutí pohled na něj z cesty od Paseky zastavit. Teď na jaře navíc krásně doplněný žlutými prvosenkami. Když se řekne Paseka, vybaví se některým známé sanatorium, jiným zase arboretum. Obojí je u cesty a druhé jmenované bylo i mou další zastávkou. Fotografie z návštěvy tohoto místa byly součástí samostatného příspěvku před pár dny.

Čtrnáct dní zpátky, opět krásné počasí a vyjížďka stejným směrem, tentokrát na Vítkov, Jánské Koupele a Staré Těchanovice. Vítkovský kostel, výraznou dominantu města, nelze přehlédnout z kterékoliv strany. Ve Starých Těchanovicích pak určitě doporučím vyjít si k „Těchanovické vyhlídce“. Je to zajímavá rozhledna hned nad obcí ozvláštněná velkými dřevěnými lavicemi – lehátky, kde lze v závětří vystavit tvář slunečním paprskům a kochat se pohledy směrem ke Kružberské přehradě. Na samostatnou kapitolu by asi vydalo povídání o Jánských Koupelích. Smrtelná agónie kdysi slavných lázní ukazuje nejen přístup některých jedinců k majetku jiných, ale bohužel i přístup státních orgánů a dopady jejich nařízení. Je to smutný pohled. Zastávka v Davidově mlýně byla naopak příjemnou tečkou za nedělním odpolednem v sedle.