Hezký minipříběh zachytil na své procházce kolem Lihovarského rybníka v Bohuslavicích u Hlučína čtenář Václav Hulva, kterému děkujeme za zaslání příspěvku.

Úlovek mladého rybáře se odporoučel zpět do rybníka | Foto: Václav Hulva

Šel zrovna kolem mladého rybáře, který zápasil se svým úlovkem. Měl ale smůlu a kapřík si odskákal zpět do rybníka, což ale nevadilo, neboť je to stejně rybník Ulov a pusť, takže by zpět ve vodě skončil tak jako tak.

Na tomto snímku vypadá kapřík jako klasický úlovek a ležící ryba.

Úlovek mladého rybáře se odporoučel zpět do rybníkaZdroj: Václav Hulva

Na druhém snímku už ale pan Hulva zachytil mrskajícího se kapříka, jemuž se zachtělo opětovné svobody.

Zdroj: Jan Lakomý