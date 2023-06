Staré, známé, křížem krážem proježděné, možná už dokonce okoukané Chorvatsko? Mnoho lidí si myslí, že jim nemá co nabídnout a volí raději exotické destinace. Existuje však mnoho zákoutí, které jsou ještě před masovým turismem skryty. Znáte nějaké utajené místo, o kterém ví jen místní a zná ho jen hrstka turistů?

Sućuraj | Foto: Romana Charvátová

Zatím stále neobjevenou rybářskou vesničku? Pláž, na které je člověk zcela sám? Dejte vědět ostatním chorvatomilům, kde takové místo najít. Příspěvky pošlete na adresu: chorvatsky@denik.cz. Hvala!

Tady jsou příspěvky, které zatím do redakce dorazily. Nechte se inspirovat.

Goli otok

Tam kam jezdíme pro absolutní ticho, tam jezdí jen málokdo, jedná se o bývalé vězení na ostrově Goli otok, neboli pustý ostrov. Ostrov leží pod velmi větrným Senjem a na tomto ostrově sice také fouká, ale kromě větru tu nikdo nehejká.

Je to tu sice pochmůrné, ale myslím že až to zjistí nějaký developer, budou tu stát další hotely.

Goli otokZdroj: Ladislav Pištora

Ps: letos jedeme do Chorvatska mimo plnou sezónu poprvé po 19 letech už začátkem července. Tak snad potkáme ještě méně lidí, než obvykle.

Ladislav Pištora

Rastoke

Cestou do Chorvatska jedeme většinou po dálnici. Někteří volí, ale trasu po „staré“ kolem Plitvických jezer. Cestou asi 50km od Karlovace se nachází malá obec Rastoke, která je předměstím Slunje. Říká se mu i tzv. „Málé Plitvice“. Lidé co jedou kolem si tohoto krásného místa nemusí všimnout.

Výzva ChorvatskoZdroj: Redakce

Nenápadná vesnička vedle mostu skrývá mnoho krásných zákoutí. Krásně čístá a průzračná řeka Slunjčice se tu vlévá do řeky Korany. Po její trase přes Rastoke protéká mezi domy, vytváří různá jezírka, kaskády, vodopády. Nejznámějšími vodopády jsou Buk, Hrvoje a Vilina Kosa. Každý vodopád tu má svojí historii a je významný. Nachází se tu i skanzen, kde se natáčel světoznámý Vinetou.

Ve skanzenu je i mlýn a expozice venkovského života. V Rastoke se nachází i pár restaurací, kavárna a pizzerie. Bývají tu i různé akce a slavnosti. Najdete tu i pár stánků s originálními dárkovými předměty i těmi ručně v yráběnými. Můžete si tu zastavit jen na procházku při cestě, ale je tu i velká možnost ubytování a to i v krásných objektech jako např. „staré mlýny“. Toto místo velice doporučujeme navštívit a určitě nebudete litovat, my se sem rádi vracíme.

Jan Hanák, Prostějov

Nin

Mně se nejvíc v Chorvatsku líbí Nin.Je to krásné statobylé městečko, opravené po povodních. Pláže jdou písčité, což miluju a je tam léčivé bahno pro ty, co mají kožní problémy.

Dáša

Tribunj

Rozhodla jsem se zapojit do vaší soutěže, protože i já patřím k těm chorvatomilům.

Když se řekne Chorvatsko vybaví se mi slaná vůně moře spojená s vůní rozmarýnu a čerstvého bobkového listu. A jen tak mimichodem v kotlíkovém guláši nemá chybu!! :-).

TribunjZdroj: Mirka Chrenščová

Naše zamilované místo je Tribunj - malé městečko kousek od známého letoviska Vodice. Městečko s kostelíčkem na kopci, ke kterému se dostanete po kamenité křížové cestě. Nahoře jste odměněni krásným výhledem na nádherně modré moře poseté ostrůvky.

Ale to nej čeká na malém náměstíčku- socha oslíka v životní velikost. Je to symbol městečka, v létě se zde pořádají i slavnosti se závody na oslících. Pár kroků od náměstíčka je v keřích bobkového listu schovaný krásný starý kostelík a jestli jsem to správně přečetla je starý aspoň 400 let.



Ubytování jsme měli vždy v soukromí. Paní domácí byla milá a vstřícná. Pokaždé jsme během pobytu byli pozváni na báječnou večeři. Výborná ryba - ráno ulovená - na grilu a spousta zeleniny. Vždy se s námi loučili s velkým košíkem plným výborných hroznů, čerstvých fíků a výborný domácí olivový olej barvy opravdu sytě zelené.



Asi půl kilometru za městečkem je malá vesnička Sovljak, kde je loděnice, opravují se zde rybářské lodě a jsou zde pláže, kde není témněř nikdo. V Tribunji jsou rovné pláže, ale hlavně skály, kde se dá najít plošinka pro lenošení.

Opravdu mohu jen doporučit tu krásu prožít.

TribunjZdroj: Mirka Chrenščová



Už jsme trošku starší a tak letos jedeme opět do Chorvatska trošku výš, pod Rijeku do lázeňského městečka Crikvenica. Jedeme až v září, ale už se moc těšíme. Jako důkaz krásy místa zasílám i fotografie.



Přeji Vám i všem čtenářům Deníku moc pěkné prázdniny a dovolenou.



Mirka Chrenščová

Sućuraj

SućurajZdroj: Romana CharvátováMalá rybářská vesnička, kam se pravidelně vydáváme na výlet trajektem z nedalekého Drveniku, kde býváme každé léto na dovolené.

Z pevniny trvá plavba lodí zhruba půl hodiny. V Sućuraji je super koupání u majáku, kde kolikrát není ani noha. Procházka od majáku podél moře vás zavede až na písečnou pláž.



Romana Charvátová

Trogir - ostrov Ciovo

Již asi 20 let jezdíme na stejné místo. Začala jsem jezdit s rodičema jako 10 leté dítě a pokračují v tom s mou rodinou. Převážně jezdíme Trogir - ostrov Ciovo, i stejnou trasou. A letos se za méně než měsíc vracíme na stejne místo.



Jelínková Karolína

Rogoznica

Přemýšlel jsem, proč je Rogoznica v Chorvatsku mým oblíbeným místem, a rád se s Vámi podělím.



Rogoznica je jako z pohádky. Když přijedete, uvítá Vás vůně moře a úsměvy místních lidí. Osvěžující vánek od moře je naprosto úžasný! :)



Jedno z mých nejoblíbenějších míst v Rogoznici je přístav Marina Frapa. Když se tam procházím, obdivuji nádherné jachty. Je to opravdu místo, kde můžete snít o vzdálených cestách na moři.

Atmosféra v Rogoznici je prostě kouzelná. Když procházíte úzkými uličkami a vidíte tradiční kamenné domy s květinami na oknech, pohled je neuvěřitelně nádherný. Místní lidé jsou vstřícní a pohostinní, což vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru.

Blízko Rogoznice je přírodní park Krka, nádherné městečko Primošten a přímo v Rogoznici je jezero Zmajevo oko které je chráněnou přírodní památkou.



Doufám, že jsem Vám trochu přiblížil, proč mě Rogoznica tak fascinuje. Každý rok je to nezapomenutelný zážitek plný krásy a dobrodružství.

David Růžička

Igrane

IgraneZdroj: Alena GrmichováRádi jezdíme do Igrane.

Alena Grmichová