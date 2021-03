Formule F1 přilákaly do Mostu desítky tisíc lidí. Byl to motoristický svátek

Čtenář reportér





Když přijely do Mostu poprvé, byl z toho poprask. Tribuny Autodromu Most zaplnily desetitisíce diváků a motoristických fandů. Je to už sice nějaký ten pátek, ale vidět na vlastní oči ostré ef jedničky minulosti, monoposty zvučných jmen, do kterých usedali mistři světa a hvězdy cirkusu zvaného Formule 1, to byl zkrátka zážitek. Byl to nejen motoristický, ale i společenský svátek.

Lotus Ford 92 | Foto: Deník/Edvard D. Beneš a sbírka Edvard D. Beneš