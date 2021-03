Poprvé se těžké tahače objevily na mostecké závodní dráze ve dnech 4. – 6. září 1992. Premiéra mezinárodního závodu byla opravdu zajímavá a přilákala na svahy kolem okruhu desetitisíce motoristických příznivců. Velkou část jich tvořili fandové ze sousedního Německa, kteří pravidelně plnili ochozy autodromu, ať už při Interserii nebo mezinárodním mistrovství silničních motocyklů Německa či Rakouska.

„Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na československou premiéru závodu kamionů – automobilovou podívanou, která se dnes, co do popularity a návštěvnosti zařadila hned za F1. Bitvy šestitunových speciálů s neuvěřitelným zrychlením a výkonem více jak 1 000 koní však nebude to jediné, co se dá ve dnech 4. – 6. září na mosteckém autodromu vidět,“ zvali tehdy pořadatelé na vůbec první ročník seriálu ve městě pod hradem Hněvínem.

Součástí víkendu byl ještě Country festival, při němž kapely a zpěváci koncertovali jak na fotbalovém stadionu Baníku Most, tak i na diváckém svahu autodromu. Kromě českých country stálic, jako KTO, Noví Zelenáči Mirka Hoffmanna, Pavla Bobka, Věry Martinové nebo skupiny Gram, figurovalo v programu i jméno americké legendy Johnyho Cashe.

Na závodní dráze pak nechybělo vystoupení francouzských kaskadérů, přehlídka tahačů nebo soutěž zručnosti mechaniků. Podívejte se v naší vzpomínkové fotogalerii na podniky Evropského poháru tahačů, které se od roku 1992 do roku 2000 v Mostě jely.

Lucie Králíková