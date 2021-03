Loňské jaro bylo takové zkušební. S předpěstováním paprik a rajčat už mám nějaké zkušenosti. Do záhonků jsem zasela ředkvičky, mrkev a hrách a ve skleníku to brzy vypadalo jako v džungli. Po nocích jsem zavařovala okurky, pěchovala čalamády do sklenic, vařila kečupy i pikantní chilli omáčku.

Letos jsem to vzala pořádně od podlahy. Sotva jsme v lednu vyhodili vánoční stromek, už jsem plnila kelímky hlínou a sela papriky. K vyklíčení potřebují teplo, není to jen tak. Postupné nákupy semínek všeho možného děsily celou rodinu. "Kam to všechno dáš?" kroutili všichni nevěřícně hlavou. Je sotva polovina března a naše parapety v bytě 3+1 jsou plné malých sazeniček.

Poprvé zkouším ze semínek měsíční jahody, celer, kedlubny, saláty, květáky i pórek. Papriky už jsou pěkě rostlé a přesazené do jednotlivých kelímků. Nyní nastal čas zavrtat do hlíny semena rajčat. Někdo s tím vyčkává až na Josefa, tedy 19. března, ale já už to nevydržela. Mám jedenáct druhů. Od balkonových do truhlíků, tyčkových cherry, žlutých, červených, hnědých i oranžových až po velké masité na kečupy či speciální skleníkové. Většina půjde ven až po zmrzlých mužích.

Až to počasí dovolí, připravím záhonky na další zeleninu. Tentokrát přibude i špenát, mangold, petržel, červená řepa a spousta bylinek. Manžel nestíhá vyrábět vyvýšené záhonky. Musí se vejít i stáleplodící jahody, kanadské borůvky a maliny. Vždyť pěstování je radost! Určitě stačí i malá zahrádka, osázet můžete také balkon nebo terasu. V nádobách vypěstujete cokoliv, na co si jen vzpomenete. Zkuste to také, přijdete na jiné myšlenky, budete mít radost, jak vše hezky roste, a rodina určitě v létě ocení přísun vitamínů.

Jana Dvořáková, Náchod