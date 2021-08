Podle kalendáře je léto v plném proudu a pohled na teploměr i na slunko sklánějící se k obzoru po dlouhém večeru. Ale na prvních polích už fouká vlahý teplý větřík ze strnišť. A pokud máte rádi klidné vycházky – ona i ta pole s kotouči slámy mají něco do sebe. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za krásné fotky.

Vycházka mezi poli v čase žní. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Sotva začalo léto, už tu budou dožínky. Jen vyjděte za město do polí. Pokud nepotkáte kombajny a traktory, uvidíte nejspíš výsledky jejich práce. Sklizená pole a sbalenou slámu. Pole naproti je ještě pod závlahou a sklízet ho budou později. Při lánech táhnoucích se často až k obzoru je to vlastně i milý pohled. Když máte své oblíbené vycházky mezi poli, vidíte, jak rok postupuje a nejvíc právě mezi létem a podzimem. K obzoru se nejprve vlní zelené a pak zlaté klasy, pak polem v oblacích prachu projedou kombajny a pak se dají do práce traktory se vším, co je potřeba, aby bylo pole připravené na další plodinu a pak na další rok.